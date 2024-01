Ten naturalny składnik to pogromca trądziku, łupieżu i cellulitu

Błoto stosowane jest w produktach do ciała, twarzy, a nawet włosów. Jego głównym zastosowaniem jest regulacja gruczołów łojowych, z tego względu składnik ten spotykany jest w kosmetykach do cery tłustej, trądzikowej, włosów przetłuszczających się, a także przeznaczonych do walki z łupieżem. Muł pozyskany z Morza Martwego rozwiązuje problemy wywoływane przez nadmierną produkcję sebum. Kosmetyki z błotem w składzie nie mają sobie równych w oczyszczaniu porów, a do tego regulują wydzielanie łoju skórnego, zapobiegając tym samym tworzeniu się stanów zapalnych i krost.