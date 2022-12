Ten peeling pochłania toksyny, niszczy niedoskonałości, a kosztuje 10 zł

Peeling bez drobinek

Jeśli jesteś posiadaczką wrażliwej cery i nie chcesz dodatkowo mechanicznie podrażniać jej drobinkami, postaw na peeling enzymatyczny. On także pozbywa się martwego naskórka, oczyszcza cerę i odblokowuje pory, ale jego złuszczające działanie nie wynika z drobinek, ale z enzymów. To one rozpuszczają warstwę rogową skóry. Obchodzą się ze skórą o wiele delikatniej niż peelingi mechaniczne. Dlatego są uznawane za bezpieczne także dla cery wrażliwej i naczynkowej.