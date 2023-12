Ten przepis na wigilijne gołąbki zrobi furorę. Wystarczy jeden dodatek

Gdy chcemy przygotować gołąbki to właśnie kasza gryczana i suszone grzyby jako pierwsze przychodzą nam na myśl. Ten tradycyjny przepis na pewno zna każda gospodyni, która chociaż raz przygotowywała bożonarodzeniowe potrawy. W tym roku możesz zaskoczyć gości, dodając do podstawowych składników na gołąbki, jedną rzecz. To ona sprawi, że farsz będzie miał wyrazistszy smak.