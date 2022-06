Ten składnik sprawia, że zniszczone włosy stają się gładkie i lśniące jak tafla

Płynna keratyna

Płynną kreatynę należy nanieść równomiernie na umyte, wilgotne włosy, rozczesać je, a następnie koniecznie wysuszyć suszarką. Ciepłe powietrze w tym przypadku o dziwno nie niszczy struktury włosa (keratyna ma także działanie ochronne), ale potęguje działanie keratyny. Jak często wykonywać taki zabieg? Producenci zalecają robić to po każdym myciu włosów, aż do uzyskania pożądanych efektów. Celem stosowania płynnej keratyny jest uzupełnienie jej niedoboru. Dlatego należy obserwować stan włosów, by nie dopuścić do ich przeproteinowania, czyli sytuacji, kiedy keratyny jest w nich więcej, niż powinno.