Ten składnik wypełnia zmarszczki jak botoks. Bez igieł i bólu

Nie tylko w kosmetykach

Jad żmii stosuje się także w przemyśle farmaceutycznym. Zawarte w jadzie enzymy, peptydy i aminokwasy blokują przewodzenie sygnałów bólowych z miejsca powstania bólu do mózgu, co zostało wykorzystane do leczenia przeciwbólowego. Ponadto jad żmii wspomaga walkę z reumatyzmem, żylakami, stanami zapalnymi mięśni i ścięgien oraz łuszczycą.