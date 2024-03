Ten "trik" zawsze działa. Na afterparty nie miała sobie równych

Ceremonia rozdania Oscarów to nie tylko święto filmu, ale też mody. Gwiazdy dwoją się i troją, aby zaskoczyć nieszablonową kreacją, a tym samym wpisać się w ramy elegancji. Jednak oscarowa noc nie kończy się w momencie przyznania nagród - po gali nadchodzi czas na afterparty. Tegoroczna impreza Vanity Fair to prawdziwa gratka dla miłośniczek mody. Gwiazdy puściły wodze fantazji, sięgając po wiodące trendy ostatnich miesięcy. Ale to Salma Hayek trafiła w punkt, olśniewając dosłownie i w przenośni.