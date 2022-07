Ten wyszczuplający koncentrat to sprzedażowy hit!

Na pewno zastanawiacie się, jak to możliwe, że kosmetyk pozbywa się tkanki tłuszczowej. Sekretnym składnikiem koncentratu jest borowina tołpa.®. To ona silnie nawilża, ujędrnia, poprawia elastyczność skóry oraz działa detoksykująco. Do tego w składzie znajduje się spalający tłuszcz olej z różowych jagód, kompleks zielonego dębu paragwajskiego i kawy – killer tłuszczu, nie tylko przyspiesza jego rozkład, ale także zmniejsza jego gromadzenie się w komórkach tłuszczowych, ekstrakt z liści werbeny, kwiatu bzu i pąków goździka przyspieszający metabolizm, redukujący obrzęki, działający ściągająco i antycellulitowo. Do tego kompleks kiełków pszenicy natychmiastowo i zauważalnie napina skórę, działa długotrwale liftingująco oraz fucogel, który pełni funkcję podobną do kwasu hialuronowego - silnie i długotrwale nawilża.