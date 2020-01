WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Joanna Kobylańska 41 min. temu Terapia LED na zmarszczki. Poznaj zbawienne skutki fototerapii Fototerapia fantastycznie wpływa na skórę i usuwa zmarszczki. Oprócz tego poprawia jej jędrność, a także może być stosowana u kobiet borykających się z trądzikiem. Na szczęście terapia LED jest całkowicie bezbolesna i nie wymaga żadnej rekonwalescencji. Zaintrygowana? Poznaj inne właściwości oraz efekty stosowania fototerapii. Zmarszczki? Spróbuj fototerapii (Fotolia) Podczas fototerapii wykorzystuje się energię światła widzialnego. Specjalista dopasowuje odpowiednią długość fali światła do partii skóry, aby skutecznie wniknąć i zadziałać na problem. Energia pozyskana dzięki terapii LED jest dużo mniejsza niż w przypadku lasera, ale jednocześnie znacznie bezpieczniejsza dla zdrowia. Poznaj pozytywne skutki terapii światłem. Terapia LED w kuracji przeciwzmarszczkowej W przypadku fototerapii w kuracji przeciwzmarszczkowej, wykorzystuje się światło czerwone o długości od 640 do 700 nanometrów. Dzięki temu światło przenika do skóry właściwej, docierając przy okazji do komórek odpowiedzialnych za produkowanie kolagenu. W tym przypadku fototerapia poprawia przepływ krwi, ale przede wszystkim stymuluje komórki do regeneracji. Terapia LED znacznie spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę, lecz może być także wykorzystana do przyspieszenia procesu gojenia się ran po zabiegach. Fototerapia pomaga również w walce z cellulitem i z nieestetycznymi rozstępami. Terapia LED przy [trądziku](https://ranking.abczdrowie.pl/s/tradzik) i zmianach skórnych Trądzik może zostać skutecznie wyeliminowany i zaleczony dzięki fototerapii falą niebieską, czyli wiązką sięgającą na 450 nanometrów. Niebieskie światło ma właściwości przeciwzapalne, a bakterie wywołujące trądzik są bardzo wrażliwe dokładnie na ten rodzaj światła. Pamiętaj jednak, że terapia LED w tym przypadku powinna być stosowana jako dodatkowy element w kuracji. Zaleczy stany zapalne, ale nie zniweluje ropnych grudek czy też uciążliwych wągrów. Fototerapia łączona, czyli światło czerwone z niebieskim, ureguluje wydzielanie sebum, co ułatwi pozbycie się efektu świecenia skóry. Światło zielone z kolei ukoi i zlikwiduje obrzęki, a także zredukuje przebarwienia potrądzikowe. Zobacz także: Fototerapia na zmarszczki Terapia LED na lepsze samopoczucie Okres jesienno-zimowy niestety wpływa negatywnie na nastrój. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do depresji sezonowej spowodowanej brakiem naturalnego światła słonecznego. Pomocą w tym przypadku może się okazać fototerapia, która w wyraźny sposób polepszy samopoczucie. Brak odpowiedniej ilości witaminy D w organizmie niestety sprzyja uczuciu przygnębienia i smutku, więc poszukaj w swojej okolicy gabinetu terapeutycznego, który oferuje fototerapię. Tylko specjalista będzie w stanie dobrać idealne światło dla ciebie i jego długość. Terapia LED w zaciszu własnego domu Na rynku znajdziesz bardzo dużo lamp naświetleniowych, których przystępne ceny aż kuszą do zakupu. Jeśli chcesz spróbować fototerapii w domu, możesz kupić prosty model lampy do domowej kuracji. Znajdziesz wiele wariantów lamp wyposażonych w różnobarwne filtry przeciwdziałające konkretnym problemom. Światło żółte nastraja, pomarańczowe pomaga w reumatyzmie, fioletowe odpręża, a niebieskie poprawia koncentrację. Jeśli wybierasz lampę do fototerapii ze sprawdzonego źródła, nie zaszkodzisz sobie.