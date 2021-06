Teraz stać cię na najlepsze. Buty i dodatki od Karla Lagerfelda do 50 proc. taniej

Czerń, czerń i jeszcze raz czerń. Tego koloru, podobnie jak bieli, zarówno w projektach, jak i garderobie Karla Lagerfelda nie brakowało, co kontynuują w swoich projektach także jego następcy. Czarne, dopasowane spodnie choć neutralne, podobnie jak klasyczne kowbojki czy półbuty w tym samym kolorze, to charakterystyczne dla stylu projektanta. Mawiał – co niektórych bulwersuje, a innych motywuje do większej dbałości o styl – że zakup spodni dresowych to oznaka upadku… Mimo prostoty najchętniej wybieranych rzeczy zawsze dbał o to, aby były najwyższej jakości z możliwych opcji. Dior czy Givenchy – stawiał na ubrania z tymi, najlepszymi metkami. Czerń w projektach i stylu Lagerfelda to jednak nie monotonny minimalizm, a tło dla przemyślanych akcentów. Dodatki jego marki wyróżnia bowiem świetnie wyważone operowanie akcentem. Uproszczony wizerunek Lagerfelda czy stylizowane liternictwo przykuwają wzrok i wybijają się z ciemnego tła.