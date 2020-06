Teresa Lipowska była zaskoczona decyzją syna. Rzucił lukratywną posadę dla marzenia

Nigdy jednak się na nim nie zawiodła. To on wspierał ją w czasie kwarantanny, przywożąc zakupy. Marcin to najbliższa jej osoba, odkąd straciła męża. – Całe życie marzył, żeby być pilotem samolotów pasażerskich. I za półtora roku zrealizuje to pragnienie – powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów.

Po zapewnieniach, że pozostaną w stałym kontakcie, Lipowska dała synowi swoje błogosławieństwo. – Mamy taką umowę, że raz na parę tygodni go sobie "wypożyczam", czyli przychodzi do mnie na godzinkę czy dwie, siada naprzeciwko mnie i sobie gadamy. Tylko my, we dwoje. To mi jest potrzebne i Marcin to rozumie – wyjaśniła. On sam dodał, że wszystko zawdzięcza mamie. – Nauczyła mnie samodzielności, niezależności – przyznał.