Teresa Lipowska wyznała prawdę o "M jak miłość". Wprowadziła na planie żelazną zasadę

Teresa Lipowska dziesięć lat starała się o dziecko

Lipowska opowiedziała też, jaki jest sekret jej pozytywnego nastawienia i uśmiechu. - To wyniesione z domu i dlatego że byłam szczęśliwa - komentowała Lipowska. - W domu, u rodziny, u mamy, którą kochałam nad życie - niestety bardzo wcześnie odeszła. W domu miałam atmosferę ciepła, nie było picia, nie było bicia. W tych czasach inaczej się wychowywało dzieci - żeby miały szacunek do starszych, żeby poznawały pewne wartości. W tej chwili niestety rodzice widocznie nie bardzo mają na to czas. Włożą do ręki smartfon i sobie tam cykaj, a rozmów, pójścia i pokazania gdzieś nie ma już zupełnie - oceniła.