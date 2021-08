Teresa Skolimowska o śmierci córki Kamili. "Myśmy wszyscy nie zdążyli"

Dramatyczne wiadomości o śmierci Kamili Skolimowskiej dotarły do Polski w lutym 2009 roku. 26-latka zmarła podczas zgrupowania w Portugalii. Podczas sekcji zwłok okazało się, że przyczyną śmierci młociarki był zator tętnicy płucnej i zawał serca. Kamila Skolimowska mogłaby żyć, gdyby lekarzom udało się zdiagnozować zakrzepicę wtedy, kiedy zaczęła ona dawać pierwsze objawy. Mama sportsmenki do dziś ma żal do siebie i do lekarzy, że nie udało im się uratować jej córki.