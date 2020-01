WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 teściowa oprac. Klaudia Stabach 3 godziny temu Teściowie wyprawiają imprezę. Anna próbuje wymigać się od udziału Konwenanse w rodzinach potrafią przyprawić sporo kłopotów. Często jedno niewłaściwe zachowanie rzutuje na całą relację z bliskimi. Anna przyznaje, że boi się przeciwstawić swoim teściom, ale jednocześnie bardzo nie chce uczestniczyć w ich przyjęciu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Na przyjęciu będzie cała rodzina (123RF) "Nie przepadam za teściową, ale nauczyłam się ją znosić dla dobra rodziny" - zaczęła Anna wpis na forum WP Kafeteria. O ile kobieta kontrolować swoje emocje i nie przejmować się, gdy teściowa próbuje wtrącać się w ich życie, tak już o wiele gorzej radzi sobie na spotkaniach z całą rodziną od strony męża. Niedawno Anna dostała zaproszenie na imprezę urodzinową swojego teścia. Na przyjęciu pojawią się ciotki, wujkowie oraz rodzeństwo męża Anny. "Mają jakieś złe spojrzenia. Wyglądają, jakby mieli zabijać wzrokiem za samo istnienie. Rozmowa jest drętwa. Widać, że złorzeczą i obrabiają tyłek za plecami" - uważa Anna. Autorka wpisu nie ma ochoty uczestniczyć w imprezie, ale nie wie czy wypada jej odrzucić zaproszenie. "Jak pojadę, to będę się męczyć, ale mąż nie będzie zły. Jeśli nie pojadę, to nie będę się męczyć, ale awantura będzie na bank. No i jeszcze teściowie będą patrzyć spode łba" - analizuje różne warianty. Internautki są podzielone. Niektóre radzą Annie, żeby została w domu i nie przejmowała się opinią męża czy jego rodziny. "To nie pogrzeb czy wesele. Nie musisz tam być" - stwierdziła jedna. Kolejna zasugerowała udział, ale jednocześnie ograniczenie do minimum rozmów z gośćmi "dobrze ci radze, nie wchodź w żadną pyskówkę czy przepychanki słowne. Kłótnie wygrywa ten, który nie bierze udziału" - czytamy w komentarzach. A wy jak uważacie? Anna powinna przyjąć zaproszenie czy może śmiało je odrzucić? Zobacz także: Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują