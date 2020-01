WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Maja Kołodziejczyk 4 godziny temu Piękna, inteligentna, ale bez wykształcenia. Damian wątpi, czy relacja z taką partnerką ma rację bytu Damian poznał piękną, inteligentną kobietę, z którą świetnie się dogaduje. Mężczyzna nie może jednak zaakceptować faktu, że partnerka nie ma nawet średniego wykształcenia. Swoją sytuację opisał na forum internetowym. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sad man looking down from a balcony (123RF) Dla Damiana wykształcenie drugiej połowy odgrywa kluczową rolę. Chociaż poznał kobietę, która pod wieloma względami wydaje się idealna, fakt, że nie ma matury skutecznie go odstrasza. Nie chce partnerki bez wykształcenia "Poznałem piękną i inteligentną kobietę. Ma 23 lata i świetnie się dogadujemy, lecz jak się okazało, ona nie ma nawet średniego wykształcenia. Chodziła do profilowanego liceum medycznego, ale musiała zrezygnować ze szkoły z powodu problemów rodzinnych. Nie wiem, co robić. Przeszkadzałoby wam to?" – poprosił o radę internautów. Internauci zwrócili uwagę na fakt, że dziewczyna Damiana jest jeszcze młoda i ma dużo czasu, aby się wykształcić. "Jest młoda i wszystko przed nią. Szkoły dla dorosłych stoją wszędzie otworem", "Jak inteligentna to daj jej szansę, ale szkołę trzeba skończyć, bo później ciężko o pracę. Sam jestem po szkole dla dorosłych i wiem, co mówię", "Jeśli dziewczyna ma 23 lata, to wszystko przed nią. Może zrobić maturę, kursy i 3 kierunki studiów" – komentowali inni użytkownicy forum.