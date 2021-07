Test kosmetyków Eveline Cosmetics: Pielęgnacyjny zestaw na lato

Odkąd regularnie stosuję ten roślinny booster, moja skóra jest gładsza i jędrniejsza. To dodatkowo motywuje mnie do aktywności fizycznej. Chłodzący żel, jak zimny prysznic, napina skórę, a do tego dobrze się wchłania. Wystarczy minuta i bez obaw o tłuste plamy można włożyć strój do fitnessu. Dodatkowy plus za to, że serum zawiera aż 96 proc. składników pochodzenia naturalnego.