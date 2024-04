Test palca. Zawsze wybierzesz w sklepie świeże mięso

Gdy wybieramy mięso w sklepie, najbardziej zależy nam na tym, aby na pewno było dobrej jakości. Wbrew pozorom misja nie zawsze kończy się sukcesem, bo kto choć raz w życiu nie przyniósł do domu nieświeżego produktu? O ile w przypadku tradycyjnego stoiska z mięsem sprawa jest prosta (bo wszystko dokładnie widzimy i czujemy), to znacząco komplikuje się, gdy mamy do czynienia z pakowanymi wyrobami w marketach. Na szczęście istnieje prosty sposób. Test palca to jedna z praktycznych technik, które pomagają ocenić świeżość mięsa.