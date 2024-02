Nigdy nie rozmrażaj tak mięsa. Możesz trafić do szpitala

Mrożenie mięsa to świetny sposób na przedłużenie jego świeżości. Ważne jest, aby mięso było świeże w momencie zamrażania i odpowiednio zapakowane. Mięso można mrozić w oryginalnym opakowaniu lub przepakować w folię spożywczą, folię aluminiową lub umieścić w zamykanych pojemnikach. Na każdej porcji powinniśmy umieścić naklejkę z datą jego zamrożenia. Czas przechowywania mięsa w zamrażarce zależy od jego rodzaju – chude mięso przechowuje się dłużej niż tłuste.

Aby bezpiecznie rozmrozić mięso, najlepiej umieścić je w lodówce na kilka godzin przed przygotowaniem lub najlepiej przez całą noc. Ta metoda jest najlepsza, ponieważ mięso rozmraża się równomiernie i pozostaje w bezpiecznej temperaturze, minimalizując ryzyko wzrostu bakterii. Alternatywnie, można użyć mikrofalówki z funkcją rozmrażania, ale tu ważne jest żeby od razu po - przyrządzić zaplanowaną potrawę. Inna metoda to umieszczenie mięsa w szczelnie zamkniętym opakowaniu w zimnej wodzie. Pamiętajmy, że wodę trzeba wymienić co 30 minut, aby przyspieszyć proces.

Nie należy rozmrażać mięsa na blacie kuchennym w temperaturze pokojowej ani - co gorsze - na rozgrzanym grzejniku, ponieważ takie metody sprzyjają szybkiemu rozwojowi bakterii. Unikać trzeba także rozmrażania mięsa w gorącej wodzie, co może prowadzić do częściowego ugotowania zewnętrznych warstw mięsa, podczas gdy środek pozostanie zamrożony.