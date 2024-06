"Efekt uboczny" seksu. Zauważa go większość kochanków

Seks, będący nieodłącznym elementem ludzkiego życia, zawsze pełnił dwojaką rolę: źródła przyjemności oraz sposobu na wyrażenie miłości i bliskości. Podejście do niego ewoluowało na przestrzeni dziejów, różniąc się w zależności od kultury i epoki.

Obecnie seks nie jest postrzegany wyłącznie jako akt fizyczny czy prokreacyjny, ale również jako kluczowy element zdrowia psychicznego i emocjonalnego, a także czynnik wpływający na dobre samopoczucie i jakość życia. Czy może on również wspierać zdrowy sen?

Seks to także zastrzyk endorfin, hormonów szczęścia, które działają jak naturalny antydepresant. Jego regularne uprawianie może więc pomóc w walce ze stresem, poprawić nastrój i zwiększyć poczucie zadowolenia z życia. Co więcej, endorfiny mają również działanie przeciwbólowe, co może przynieść ulgę w przypadku dolegliwości takich jak bóle głowy czy menstruacyjne.