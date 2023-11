Test rajstopy uratuje pralkę. Wykonaj go jak najszybciej

Żaden sprzęt elektroniczny, nawet najdroższy, nie jest na zawsze. Z czasem pojawiają się problemy i awarie. Pralka nie jest pod tym względem wyjątkiem. Używamy jej często, nie zawsze pamiętamy też o niezbędnej konserwacji. Gdy zaczyna pracować głośniej albo niszczyć ubrania, to znak, że coś się dzieje. Być może to uszkodzony bęben? Czy da się to dodatkowo w jakiś sposób sprawdzić czy przetestować? Naturalnie! Wystarczy wykonać bardzo prosty test rajstopy.