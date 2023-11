Ekspertka ostrzega przed popularnym produktem do prania

Używasz płynu do płukania? Przeczytaj, a natychmiast przestaniesz

Chemiczka zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo, które wynika z używania pewnego detergentu. Wielu z nas stosuje go, by ubrania były miękkie i pięknie pachniały. Okazuje się, że ten niepozorny produkt może szkodzić zdrowiu i prowadzić do uszkodzeń pralki.

Sylwia Panek prowadzi popularny profil na Instagramie, gdzie przedstawia oszczędne i ekologiczne rozwiązania dotyczące m.in. z utrzymania porządku w domu. Jak sama o sobie pisze, jest "naturalną chemiczką" oraz "ambasadorką octu i sody oczyszczonej".

W jednym ze swoich postów na profilu @wzdrowymdomu ekspertka odniosła się do używania płynu do płukania. Okazuje się, że wciąż wiele osób stosuje go, nie wiedząc o negatywnych skutkach jego działania.

Płyn do płukania nie jest dobry dla pralki

Chociaż wieszanie prania nie należy do przyjemnych obowiązków, to wielu Polaków uwielbia moment wyciągania ubrań z bębna pralki, gdy wciąż jeszcze pachną intensywnie płynem do płukania. Jednak jak tłumaczy na swoim profilu Sylwia Panek, ten produkt "pozostaje we włóknach tkaniny, a także w naszej pralce zanieczyszczając ją."

Chemiczka wyjaśniła również, że płyn do płukania wcale nie jest konieczny do robienia prania.

"Możesz zostawić komorę na płyn do płukania pustą i nic się nie stanie. Ubrania może nie będą takie miękkie i pachnące, ale zaoszczędzisz pieniądze, zadbasz o środowisko i być może o swoje zdrowie" - napisała na Instagramie.

Influencerka zaznaczyła też, że producenci detergentów często nie podają pełnego składu, a na etykiecie zazwyczaj widnieje około 4-5 składników.

"Producenci środków czystości nie mają obowiązku podawać nam pełnego składu swoich produktów. Jeśli chcemy poznać ten pełny, to musimy się trochę naszukać. Kiedyś sprawdzałam skład popularnego płynu do płukania i składników było aż 26, w tym 7 substancji zapachowych, substancje zmiękczające oraz konserwanty, rozpuszczalniki, emulgatory, barwniki, substancje wypełniające" - wyliczyła.

Płyn do płukania może szkodzić skórze

Chemiczka zaznacza, że według Instytutu Matki i Dziecka płyn do płukania nie powinien być stosowany przy praniu ubranek dziecięcych co najmniej do 3. roku życia. Oprócz tego podkreśliła, że detergent może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i powodować alergię.

Alergia to nie tylko wysypka na skórze. Jednym z jej objawów jest suchość śluzówki nosa od intensywnego zapachu, drapanie w gardle, łzawienie, a także silne migreny. Składniki płynów nie tylko mają kontakt z naszą skórą, ale również mogą być wdychane. Warto zastanowić się, czy nasze problemy zdrowotne nie są przypadkiem spowodowane używaniem szkodliwych detergentów do prania.

