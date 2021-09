Jest łowcą niewiernych partnerek. Sprawdza lojalność kobiet i nieźle na tym zarabia

Zakrywanie ekranu, noszenie telefonu zawsze przy sobie czy zabezpieczanie go specjalnym kodem – to mogą być oznaki potajemnej znajomości, którą partner lub partnerka chce przed nami ukryć. Zamiast posuwać się do niechlubnego "sprawdzania telefonu", można zwrócić się do tzw. testera wierności z prośbą o pomoc.