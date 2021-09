Izabella Krzan pokazała, jak wyglądała w liceum. Jej kolegą ze szkolnej ławki był zwycięzca "Tańca z Gwiazdami"

Jako nastolatkowie nie skupiali się na nauce

Izabella Krzan postanowiła pochwalić się w relacji na swoim koncie na Instagramie zdjęciem z czasów liceum. Jest to selfie, które zrobiła sobie wraz z kolegą z klasy Michałem Bartkiewiczem, który obecnie jest znany jako tancerz z programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Prowadząca "Pytanie na śniadanie" tak podpisała fotografię sprzed 9 lat: "Dzisiaj pierwszy dzień szkoły, więc wrzucam absolutny hit. To ja i @bartkiewiczmichal, zapewne na matmie, bo na nauce nie byliśmy jakoś szczególnie skupieni. Rok 2012".