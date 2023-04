TikTokerka pokazała prosty trik z tuszem. Sprawi, że rzęsy będą gęstsze i dłuższe

Jak odświeżyć tusz do rzęs?

Aby odświeżyć zaschnięty tusz do rzęs wystarczą… krople do oczu. Wiele osób błędnie próbuje odświeżyć kosmetyk, używając płynu do demakijażu. Okazuje się jednak, że kilka kropli sprawi, że maskara będzie jak nowa. Dodaj je do kosmetyku, a następnie potrząśnij buteleczką.