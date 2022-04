Tiktokerka z Egiptu trafiła do więzienia. Powodem był "handel ludźmi"

Jak podkreśla natomiast na Twitterze Mai El-Sadamy, dyrektorka Instytutu Tahrir (Tahrir Institute for Middle East Policy, TIMEP), która zajmuje się edukowaniem na temat przemian demokratycznych na Bliskim Wschodzie, system sprawiedliwości w Egipcie "kryminalizuje to, co influencerzy na całym świecie robią codziennie, zapraszając innych do pracy z nimi i monetyzując swoją aktywność na TikToku".