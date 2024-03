Tłumy kobiet z całej Polski przyjechały do Arche Dworu Uphagena w Gdańsku, aby wziąć udział w pierwszym castingu do drugiej edycji projektu "Kwiat Dojrzałości 2024"

"Eliminacje rozpoczęliśmy o godzinie 12.00. Na wszystkie zainteresowane kandydatki czekaliśmy do godziny 20.00. Wśród uczestniczek castingu pojawiły się Panie nie tylko z terenu Trójmiasta, a z całej Polski, co było dla nas małym zaskoczeniem ponieważ tym roku castingi odbywają się w trzech miastach, po to właśnie, aby umożliwić w nich udział wszystkim zainteresowanym oraz po to, aby każda mogła wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Tak się złożyło, że w Gdańsku pojawiły się Panie m.in. z południa Polski." – mówi Anna Kurządkowska-Kosińska, manager wykonawczy projektu "Kwiat Dojrzałości".