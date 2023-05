Tłumy przed domem Emilki z Laszek. Teraz niektórych przeprasza

Ogromnym zainteresowaniem ludzi cieszyły się oczywiście należące do Emilki kozy, które są często pokazywane w programie. "(...) W pewnym momencie, jak zajrzałam do koziarni, to odwiedzających było w stadzie więcej niż samych kóz. Liczba chętnych na sery też przekroczyła nasze możliwości, pomimo że zapasy zbieraliśmy od ponad miesiąca, a wędziliśmy przez ostatnie trzy dni bez przerwy..." - przekazała Emilka. Opublikowała też rysunki wykonane przez odwiedzające ranczo dzieci.