Tłuszcze roślinne w diecie planetarnej. Dlaczego warto je stosować?

O co chodzi w diecie planetarnej?

Nazwa "dieta planetarna" pochodzi od słów planetary health diet – jest to model żywienia przyjazny ludziom, środowisku i całej planecie. Twórcą tej diety nie była jedna osoba, lecz grupa naukowców z The EAT – Lancet Commission on Food, Planet, Health. Celem komisji jest przede wszystkim ratowanie planety przed globalnym ociepleniem za pomocą zmiany nawyków żywieniowych. Zacznijmy od tego, że na naszym talerzu ląduje dużo produktów pochodzenia zwierzęcego – w tym czerwone mięso i nabiał. Na przykład gdybyśmy chcieli wyprodukować kilogram wołowiny, trzeba byłoby zużyć ok. 15 tysięcy litrów wody. Uważa się, że rezygnacja z hodowli zwierząt ograniczyłaby znacząco emisję gazów cieplarnianych. Oczywiście trudno wyobrazić sobie świat bez mięsa, ale można ograniczyć jego produkcję i spożywanie. Tu wkracza dieta planetarna, która proponuje roślinne alternatywy dla mięsa i nabiału, a także zachęca do ograniczenia cukru.