Jest już u sąsiadów Polski. Łatwo pomylić z kotem

Globalne ocieplenie niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji. W wyniku zmiany klimatu coraz więcej gatunków zamieszkujących Afrykę czy Azję przemieszcza się do Europy. Jednym z nich jest żeneta zwyczajna. National Geographic donosi, że zauważono ją w Niderlandach i Niemczech. Czy powinniśmy się jej obawiać?

Jak wygląda żeneta zwyczajna?

Żeneta zwyczajna to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny wiwerowatych. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy egzotycznym kotem a kuną. Osiąga od 46 do 52 cm długości. Wyróżnia się wyjątkowym umaszczeniem oraz długim ogonem mierzącym ok. 50 cm. Ze względu na jej prezencję i zachowanie żeneta jest często mylona z kotem.

Ten gatunek jest znany już od starożytności, jednak ze względu na zmiany klimatu, coraz częściej można spotkać go w Europie. Żyje na Półwyspie Iberyjskim, w północnych Włoszech oraz na południu Francji, a niedawno zauważono je w Niderlandach, Niemczech oraz w Szwajcarii.

Czy żeneta stanowi zagrożenie dla człowieka? Nie, ale dla zwierząt gospodarskich już tak. Zwierzę prowadzi nocny tryb życia. Żywi się owadami, owocami, rybami oraz małymi zwierzętami, takimi jak kury czy kaczki. W krajach takich jak Francja, Portugalia czy Hiszpania uznawana jest tępiona, bowiem uznaje się ją za szkodnika.

Można mieć ją w domu. Kosztuje kilkanaście tysięcy złotych

Żeneta to jeden z niewielu egzotycznych gatunków, który jest legalny w Polsce. Kosztuje od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W naturze jest samotnikiem i nie potrzebuje towarzysza. Odpowiednio zadbana żyje od 13 do nawet 20 lat. Hodowla żenety wymaga odpowiednich warunków, a także ogromnej wiedzy. Choć jest niewielkich rozmiarów, należy pamiętać, że jest to drapieżnik, dlatego też potrzebuje doświadczonego opiekuna.

