Córka Samusionek wylądowała w domu dziecka. Tak dziś mówi o niej matka

Sprawą córki Anny Samusionek żyła cała Polska. Aktorka i jej były mąż, Krzysztof Zuber, przez lata kłócili się o prawa do opieki nad jedynym dzieckiem, Angeliką, która zdecydowała się niedawno zmienić imię i nazwisko. Dziś nie jest już Angeliką Zuber, a Mią Samusionek. Konflikt spowodował, że jako mała dziewczynka trafiła jednak do domu dziecka. Teraz powoli odbudowuje relację z mamą. Nie ma natomiast kontaktu z ojcem.

- Psychologowie przygotowywali mnie na to, że ona może się nigdy nie odbudować. Niektórzy zaś twierdzili, że coś może się zmienić, gdy moja córka zostanie mamą - przyznała.

- Chwilę zajęło, zanim to zrozumiała i przyjęła, bo jednak przez długi czas żyła w przeświadczeniu, że chcę jej krzywdy. Taki komunikat latami był jej wkładany do głowy. Na szczęście, to już za nami. Każdej mamie życzę takich relacji, jakie mam obecnie z Mią - podsumowała aktorka w rozmowie z Plejadą.