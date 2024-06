Nie każdy wie, że była jego żoną. Rozwiedli się po 8 latach

Anna Samusionek i Paweł Burczyk poznali się w latach 90. Według nieoficjalnych informacji ich pierwsze spotkanie miało mieć miejsce podczas egzaminów w Warszawskiej Szkole Teatralnej. On pracował tam jako wykładowca. Ona natomiast, dwa lata młodsza, była wtedy studentką. Od razu miała wpaść mu w oko.

Ani Samusionek, ani Burczyk do tej pory nie wyjawili powodu rozstania. Aktorka związała się następnie z Krzysztofem Zuberem, którego poślubiła w 2002 roku. To z nim ma córkę, 22-letnią Mię. Przez lata toczyła z mężem sądowy spór o prawa do opieki nad dzieckiem.