Sprawą córki Samusionek żyła cała Polska. Tak mówi dziś o matce

Anna Samusionek i jej były mąż, Krzysztof Zuber, przez lata kłócili się o prawa do opieki nad jedyną córką Mią (wcześniej Angeliką - przyp. red.). Ich konflikt spowodował, że Mia jako mała dziewczynka trafiła do domu dziecka, a jej sprawą żyła cała Polska. Obecnie 21-letnia, powoli odbudowuje relację z mamą. Nie ma natomiast kontaktu z ojcem.

- Ten okres, kiedy miałam te kilkanaście lat i nie było mnie z nią, to ten okres dorastania, dojrzewania jest bardzo ważny. Tata zabraniał mi mieć z nią kontaktów, więc cały czas się dużo o sobie uczymy wzajemnie - wyjawiła Mia w rozmowie z serwisem Co za tydzień.

Córka Anny Samusionek o relacji z mamą

Mia Samusionek miała trudne dzieciństwo, które odbiło się na jej psychice. 21-latka jest w terapii, dzięki której wiele sobie uświadamia i pracuje nad własnym samopoczuciem, jak i relacją z mamą. Jak obecnie wyglądają ich stosunki?

- Dużo pracy jeszcze przed nami. Ale wiem, że zawsze dla mnie jest, jak trzeba i wiem, że mnie kocha nad życie. Czasami się kłócimy jak to mama z córką, ale to jest normalne - oznajmiła Mia.

Kiedy w marcu 2023 roku pojawiły się razem w "Dzień Dobry TVN", Anna Samusionek podkreśliła także, że najtrudniejszy okres mają już z córką za sobą.

- Miłość wszystko zwycięża, miłość jest cierpliwa. Na pewno nie było łatwo, szczególnie że stało się to tematem publicznym, więc to był dodatkowy problem, ale to już za nami.

W rozmowie z Co za tydzień Mia zaznaczyła jednak, że nie zawsze lubi być kojarzona ze sławną mamą.

- Miałam nieprzyjemne sytuacje i miałam też takie, w których ludzie mówili mi: "O, znam Anię, fajnie mi się z nią pracowało na planie" i wtedy czułam dumę i było mi miło, że ktoś tak mówi o mojej mamie i to było przyjemne. Ale też miałam takie sytuacje, gdzie jednak ludzie, myśląc może stereotypami, że jestem córką sławnej osoby... - powiedziała Mia.

Wiele osób uważa bowiem, że to Anna Samusionek "załatwia" córce pracę (Mia studiuje na łódzkiej filmówce, jest kierowniczką produkcji). Ona sama już od wczesnych lat mierzy się z hejtem, który jest obecny nie tylko w sieci. Problem był także w szkole.

Mia Samusionek mierzy się z hejtem

Mia Samusionek stara się zamknąć za sobą rozdział związany z trudnym dzieciństwem. Nie chce już wspominać tego, jak czuła się w momencie, kiedy rozpisywano o jej rodzicach, ich rozstaniu, a także trafieniu do domu dziecka.

- Gazety, które się ze mną kontaktowały, zupełnie nie zweryfikowały tego ani z moją mamą, ani z żadnymi członkami rodziny po stronie mojej mamy, ze szkołą. Im jestem starsza, tym widzę, że chodziło po prostu o pokazanie jednej strony i o zrobienie z tego wielkiego szumu, który mnie bardzo zranił, bo potem miałam wiele sytuacji w szkole czy na ulicy, gdzie ludzie mnie pytali, czy to ja jestem tą dziewczynką, która wyciąga rękę z okna domu dziecka - ujawniła.

Oprócz zainteresowania jej osobą, zarówno w sieci, jak i w szkole mierzyła się z hejtem.

- Przychodziłam do jakiejś nowej szkoły i od razu moje nazwisko było wrzucane do internetu. To jest klasyka gatunku, że dzieci w szkole szukają siebie w internecie, a akurat na mój temat było dość sporo, więc to było dość krzywdzące - przyznała.

