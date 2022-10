To był jej dzień. W takiej stylizacji Joanna Opozda pojawiła się na premierze "Brigitte Bardot cudowna"

Opozda wyraźnie błyszczała podczas wydarzenia. Nic dziwnego - jako legendarna francuska aktorka wygląda zjawiskowo, co podkreślają komentatorzy. Widać to chociażby w zwiastunie filmu, a także w promującej go sesji zdjęciowej, która zrobiła ostatnio furorę w mediach społecznościowych Opozdy. Pokazała się tam w podkreślającej figurę, dopasowanej, białej, koronkowej sukni z wycięciem na plecach oraz w charakterystycznej fryzurze, z której znana jest Brigitte Bardot.