To był jej wieczór. Jennifer Lopez dosłownie błyszczała na premierze

Jennifer Lopez nie zwalnia tempa. W zeszłym roku ukazały się dwa filmy z jej udziałem – "Wyjdź za mnie" oraz "Wystrzałowe wesele". Natomiast w piątek, 12 maja, na Netfliksie pojawi się kolejna produkcja, w której zagrała główną rolę. "Matka" (ang. "The Mother") to film akcji, opowiadający historię uciekającej przed wrogami zabójczyni. Kobieta robi wszystko, by ochronić swoją córkę, którą porzuciła przed laty.