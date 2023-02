To była miłość od pierwszego wejrzenia. "Z taką nie ma dyskusji"

Rok po pierwszym spotkaniu był już po rozwodzie. "Z taką miłością nie ma dyskusji"

W rozmowie z "Na żywo" Ewa Błaszczyk przyznała, że trudno wyjaśnić słowami to, co z wzajemnością poczuła do Janczarskiego. Przyszły partner po rozwodzie zadzwonił do aktorki i zaprosił ją na kawę. Obydwoje mieli czuć, że przyciąga ich do siebie pewna niewidzialna siła.