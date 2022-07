To była wielka miłość Maryli Rodowicz. Związek trwał siedem lat

"Kiedy wracałam z koncertów, na których byłam w centrum uwagi i zainteresowania, najbardziej pragnęłam, żeby on objął mnie ramieniem - ten najważniejszy, jedyny człowiek. Było niestety inaczej. Rosnąca obojętność, agresja. Działało to na mnie coraz gorzej. Krzysztof próbował się nawet zmieniać, ale głównie zewnętrznie. Postanawiał na przykład, że od jutra będzie jadł, dajmy na to, tylko małe zwierzątka. I że obcina włosy" - wspominała.