Maryla Rodowicz ma za sobą traumatyczne przejścia. "Służby aresztowały mojego ojca"

"Pierwsze lata po wojnie, 1945-1948, były w Zielonej Górze pionierskie. Moja mama mi opowiadała, jak wyglądało życie tuż po przyjeździe z Wilna. W mieście ukrywali się jeszcze Niemcy, pierwsi Polacy przybyli do Zielonej. To była garstka, licząca kilkaset osób. Do tej pory nie mogę sobie wyobrazić, jak można było przetrwać podróż z Wilna w bydlęcym wagonie, bez jedzenia, bez wody. Podróż trwała kilka tygodni. Koszmar" - stwierdziła Rodowicz.