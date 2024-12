To było ostatnie życzenie Jadwigi Barańskiej. Jej prośba ściska za serce

Otóż na dwa tygodnie przed odejściem, Jadzia powiedziała nagle "wiesz co Jurku, kiedy to się stanie i będę już po drugiej stronie, wstaw do internetu 'Ja śpiewam piosenki' i powiedz moim słuchaczom i widzom, że bardzo ich kochałam i kocham z miejsca, w którym będę". Spełniam wolę Jadzi i wsłuchując się w słowa tekstu, dzisiaj rozumiem, dlaczego go wybrała.