Jest data pogrzebu Jadwigi Barańskiej. "Będzie w dwóch odsłonach"

"Prosimy Boga, aby przywrócił ci zdrowie, bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy, bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu, uważając to za bezcelowe" - pisał na Facebooku mąż Jadwigi Barańskiej. To właśnie on podjął decyzję o tym, gdzie gwiazda "Nocy i dni" zostanie pochowana. Jerzy Antczak zdecydował się aż na dwie ceremonie pogrzebowe.

Pogrzeb Jadwigi Barańskiej

Informacja o śmierci Jadwigi Barańskiej dla wielu jej fanów była prawdziwym ciosem. Wciąż chętnie wracamy pamięcią do jej kultowych ról, m.in. w filmie "Noce i dnie". To właśnie udział w tej produkcji zagwarantował jej status prawdziwej gwiazdy. Prywatnie aktorka również była spełniona. W 1956 r. wyszła za Jerzego Antczaka, z którym doczekała się syna Mikołaja. Para kilkanaście lat później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie artystka zmarła.

Mąż aktorki za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował fanów o szczegółach jej pogrzebu.

"Pogrzeb mojej Jadzi będzie w dwóch odsłonach. 13 listopada o godzinie 3:30 msza święta, 20 listopada 3:30 oddanie jej prochów ziemi".

Antczak nie ukrywał, że planuje także zorganizować uroczystość w Polsce.

"Będą dwa pogrzeby, ten w miejscu Jadzi i mojego zamieszkania, to jest Los Angeles, i ten drugi w Polsce. Chcemy z Mikołajem przywieźć do kraju prochy Jadzi, aby spoczęła na zawsze w kraju, który jest jej i moją ojczyzną" - pisał reżyser kilka dni temu.

Jadwiga Barańska od dawna ciężko chorowała

Jerzy Antczak regularnie publikował na Facebooku informacje na temat stanu zdrowia swojej żony. Jadwiga Barańska miała zmagać się z pogarszającym wzrokiem, co spowodowało u niej także stany depresyjne.

Na domiar złego na początku 2024 r. aktorka doznała pęknięcia biodra. Lekarze, ze względu na wiek artystki, nie chcieli się podjąć operacji, co utrudniało proces rekonwalescencji. Jak w jednym z postów zdradził jej mąż, aktorka doznała niedowładu prawej nogi, czym całkowicie się załamała.

