To ci mężczyźni są najgorętszymi kochankami. Trzy imiona

Jan

Jan to mężczyzna, dla którego wypowiadane słowo naprawdę ma moc i nie wolno go rzucać ot tak. Jeśli powie, że jesteś dla niego ważna albo wyzna ci miłość, możesz być pewna, że mówi szczerze i idzie za tym naprawdę poważne uczucie. Nie jest więc skłonny do przypadkowych przygód, ale jeśli się zaangażuje, potrafi pokazać swój skrywany gorący temperament i skłonność do odrobiny szaleństwa w łóżku.