To imię wymiera. W Polsce nosi je tylko 198 kobiet

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. Czasem trudno zdecydować się na jedno. Możemy wybierać spośród nowoczesnych imion, jak i tych tradycyjnych, które cieszą się niesłabnącą popularnością.

Należy do nich m.in. Zofia, Hanna, Zuzanna czy Pola, które co roku znajdują się w pierwszej dziesiątce najczęściej nadawanych imion. Jeśli szukasz nietuzinkowego i rzadkiego imienia dla dziewczynki, Koryna to coś dla ciebie.