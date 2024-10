To imię traci na popularności. Nosi je niecałe 400 Polek

Imię Fryderyka, choć piękne, traci na popularności. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w Polsce nosi je zaledwie 397 kobiet. Jest żeńską wersją wracającego do łask imienia Fryderyk, które kojarzy się z wielkimi osobistościami, takimi jak Fryderyk Chopin.

Zapomniane imię wraca do łask. Było hitem w latach 20.

Zapomniane imię wraca do łask. Było hitem w latach 20.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!