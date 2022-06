To, jaką wodę pijesz, ma znaczenie! Poznaj super wodę alkaliczną, która wzbogaci Twoją dietę

Marka Alcalia to nowość w kategorii wód alkaicznych, wprowadzona na polski rynek w 2020 roku. Alcalia to tzw. SUPER WODA, która ma najwyższe pH na rynku – aż 9,36. Działanie wody zostało potwierdzone zarówno w ramach badań konsumenckich (przeprowadzonych w 2021 r. oraz powtórzonych w 2022 r.), jak i badań naukowych przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Badań o Sporcie AWF w Katowicach.