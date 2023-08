To jesienna "perełka". Kurtkę w stylu Opczowskiej będziesz nosić na okrągło

Najlepszym tego przykładem jest Grażyna Torbicka, która choć słynie z bardzo eleganckiego i kobiecego stylu, nie mogła oprzeć się motocyklowej kurtce. To jednak nie koniec, bo dziennikarka wybrała nie czarną ramoneskę, która zdaje się być najbezpieczniejszą opcją, a model w czerwonym kolorze, którym pokazała, że biegnie z duchem czasu i jednocześnie pozostaje wierna klasyce. To idealny sposób na to, by tchnąć w jesienne stylizacje nieco świeżości.