W drugim odcinku programu "To jest hit?!" przetestujemy triki na zwężenie sukienki w talii z wykorzystaniem gadżetu oraz zmniejszenie spodni instant z wykorzystaniem sznurówki. Zobacz, jak błyskawicznie możesz dopasować ubrania do swoich potrzeb. Już nie musisz się ich pozbywać ani oddawać do krawcowej. W kilka sekund będą leżały jak ulał.