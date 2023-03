To już szósty odcinek programu "To jest hit?!". Agata Wiśniewska przetestowała trzy triki, które mogą nam ułatwić codzienne makijaże czy upinanie włosów. Specjalnie dla Was sprawdziliśmy też hitowy trik z Tik Toka dotyczący zakupu spodni. Czy rzeczywiście popularny patent pomoże nam wybierać tę dolną część garderoby bez mierzenia? Przekonajcie się!