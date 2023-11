"To jest hit". Testujemy kosmetyki do pielęgnacji twarzy marki FaceBoom

W najnowszym odcinku programu "To jest hit" Agata Wiśniewska postanowiła przetestować kosmetyki do pielęgnacji twarzy marki FaceBoom. Na pierwszy ogień poszło serum z retinolem. Substancja ta intensywnie oddziałuje na naszą skórę, dlatego podczas jego stosowania powinniśmy uważać na promieniowanie UV. Mniej narażeni jesteśmy na jego działanie w okresie jesienno-zimowym, dlatego to najlepszy czas, by zafundować sobie kurację retinolem. Efektem ubocznym jego stosowania jest łuszczenie się skóry i jej przesuszenie, dlatego ważne jest jednoczesne stosowanie innych kosmetyków. Jakich? Agata Wiśniewska przetestowała je na własnej skórze.