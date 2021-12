To już oficjalne! Rihanna bohaterką narodową

Początki gwiazdy

Przypomnimy, że Rihanna urodziła się na Bridgetown (stolicy Barbadosu), gdzie mieszkała do 16 roku życia. To właśnie w swoim rodzinnym kraju została odkryta przez producenta muzycznego Evana Rogersa, dzięki któremu wyjechała do Stanów Zjednoczonych i podpisała kontrakt z wytwórnią samego Jaya-Z. Reszta przeszła do historii.