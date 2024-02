To maraton, a nie sprint

Największy wpływ na nasze zdrowie ma to, co robimy regularnie i systematycznie. W ujęciu długoterminowym nie ma znaczenia, że przez dwa tygodnie trenujesz niczym zawodowiec, a kolejne kilka lat spędzasz na kanapie. Znaczenie mają dostosowane do możliwości fizycznych rutyny treningowe, dzięki którym regularnie dostarczasz swojemu organizmowi pozytywne bodźce. Nieprzypadkowo we wszelkich zaleceniach dotyczących ruchu mowa jest o "regularnej aktywności fizycznej". To właśnie wtedy uzyskujemy z niej największe korzyści dla układu sercowo-naczyniowego, gospodarki lipidowej czy układu kostno-stawowego.