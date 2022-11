To najlepsi kochankowie. Wyróżnia ich wysokie SQ

– Takie osoby umieją też otwarcie komunikować partnerowi lub partnerce, co sprawia im przyjemność, co lubią robić, w jaki sposób chcą partnera obdarowywać pieszczotami, ale umieją też stawiać granice i wyraźnie powiedzieć, czego nie chcą i co im się nie podoba – mówi Pokara. – Ważne jest także bycie otwartym na potrzeby drugiej osoby, umiejętność słuchania tego, co mówi o swoich potrzebach i pragnieniach, a także zdolność obserwowania reakcji jej ciała na dotyk. To wiąże się z kolei z akceptacją pragnień własnych i partnera, czyli przyjmowaniem wzajemnym tego, co chce druga osoba. A to z kolei wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, które jest niezwykle istotnym składnikiem SQ.