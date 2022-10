To najmądrzejsze znaki zodiaku. Sprawdź, czy należysz do elitarnego grona

Są nieco skryte, nie przechwalają się swoją wiedzą, jednak systematycznie zdobywana powoduje, że swoim przykładem potrafi doskonale zmotywować innych do wytężonej pracy i nauki. W skupieniu potrafią nie słyszeć, co ktoś do nich mówi, co czasami może być odbierane jako pewna wyniosłość, szczególnie przez osoby, które stykają się z nimi po raz pierwszy. Muszą uważać jednak, aby nie popaść w pracoholizm, co w ich dążeniu do zdobycia szczegółowej wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie, jest niestety bardzo prawdopodobne.